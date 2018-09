Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa de Futsal Torreense SC

Apresentação aos sócios dia 22 Setembro

17:35

No próximo sábado, 22 de setembro, os sócios e adeptos do Torreense terão a primeira oportunidade de ver a sua equipa de Futsal em ação. Será na partida de apresentação, frente ao Belenenses (juniores), a partir das 20h, no Pavilhão da Escola São Gonçalo em Torres Vedras.