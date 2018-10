Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Era uma vez, mil e uma histórias”

A pintora Leonor Sousa oferece quadro ao Hospital de S. João

11:46

A artista plástica Leonor Sousa, que já expôs no Louvre, em Milão e Lisboa, ofereceu um quadro intitulado "Era uma vez, mil e uma histórias" ao Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar São João (CHSJ). Esta obra integra uma coleção de vários quadros dedicados ao ambiente hospitalar, expostos em diversas unidades de saúde da cidade do Porto e região Norte.



O quadro que passará a estar exposto na Unidade de Oncologia Pediátrica do Centro Pediátrico é uma colorida mistura das técnicas de pintura a acrílico e colagem.



Perante a alegria das crianças presentes no Hospital no momento da entrega do quadro, Leonor Sousa afirmou estar "profundamente grata por ter uma obra que figura nesta instituição a quem devo muito". "Para mim a vida só faz sentido quando partilhada e fico muito feliz por ver estas crianças a sorrir", afiançou.



Leonor Sousa, conta já com diversas exposições no seu curriculum, individuais e coletivas, tanto em Portugal (em quase todas as cidades do norte e em Lisboa) como em França (Carrossel do Louvre, em Paris), Itália, Suíça, Espanha, Luxemburgo, Dinamarca e Brasil . A maioria das suas obras é realizada a acrílico ou a óleo e segue uma linha figurativa e abstrata.



A artista residente em Santa Maria da Feira foi escolhida para representar Portugal no "European Art Museum", como Embaixadora de Arte de Portugal na Dinamarca e recebeu recentemente o Prémio Melhores do Ano 2018, em Artes Plásticas, pela cidade de Maceió no Brasil.