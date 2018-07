Escola Profissional de Estudos Técnicos (EPET) – Inscrições Abertas

A EPET é uma Escola Profissional, Uma Escola de Pessoas para Pessoas, com cursos na área da saúde, desporto e eletrónica

A EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos tem parceiros de destaque em todas as áreas técnicas. O nível de empregabilidade dos alunos quando finalizam os cursos, em especial, de Saúde e Eletrónica é de mais de 90%.Na área de saúde, por exemplo, os alunos estagiam nos grandes hospitais, clínicas e IPSS, sendo muitas vezes convidados a permanecer lá, depois do estágio.As áreas técnicas são ministradas por profissionais das respetivas áreas (enfermeiros, engenheiros, psicólogos, gestores e técnicos da área do desporto,…).Cada vez mais os professores e as disciplinas que ministram são trabalhadas em conjunto, colaborativamente, estando o aluno no centro do processo educativo.A EPET está na vanguarda da mudança do paradigma educativo, onde o seu mote é formar alunos para as reais necessidade do mercado do século XXI.Igualmente importante é dotá-los de ferramentas técnicas e sócio-emocionais que lhes permitam ser pessoas realizadas e felizes.Conheça todas as oportunidades em https://www.epet.pt/