Espectáculo de danças clássicas indianas a 10 de Novembro

Jya – o Festival da Índia regressa ao Museu do Oriente

Jya – o Festival da Índia regressa ao Museu do Oriente, na sua segunda edição, para mostrar as artes performativas indianas, com enfoque na dança clássica, num espectáculo que se realiza a 10 de Novembro, às 21h00.A performance conta com a participação das artistas residentes em Portugal, Chantelle Gomez (dança Odissi) e Catarina Guerra ((Bharatanatyam), e um leque de artistas convidados como Ranjitha Chowalloor, para uma interpretação de Mohini Attam, dança clássica do Kerala (Sul Oeste da Índia); Manasa Mohan com uma demonstração de Kuchipudi, dança clássica de Andhra Pradesh (Sul Este da Índia); e Quincy Kendell Charles, com a dança clássica do Rajastão (Norte da Índia), Kathak Jaipur Gharana.O evento tem o apoio da Embaixada da Índia e da India-Portugal Friendship Association.Jya – Festival da Índia10 de Novembro21.00Preço: 12,5 €M/ 6 anosDuração: 90’ sem intervalo