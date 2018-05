Evento académico gera maior torneio de laser tag em Portugal

Fábrica 22 em Lisboa vai receber Tag of War, o maior torneio de Laser Tag em Portugal, no dia 25 de maio

17:11

O Laser Tag é um jogo de combate em que os jogadores vestem um colete sensível às armas que emitem tiros na forma de raios infravermelhos. É considerado menos agressivo do que o paintball, porque não há objetos projetados, apenas raios de luz.

A partir das 18h, dezenas de equipas vão digladiar-se numa estrutura de eliminação, sendo que as duas equipas que chegarem à final irão competir com a possibilidade de usar choques elétricos.

No decorrer do torneio haverá festa com música, F&B, espetáculos, animação, beer pong, just dance e muito mais... No final será realizada a cerimónia de entrega de prémios, após a qual a festa continua até à meia noite.

O torneio Tag of War é um evento organizado no âmbito académico por uma jovem equipa de 4 elementos formados em Gestão do Lazer e Animação Turística.

Toda a informação em https://tagofwar2018.wixsite.com/maiortorneiopt