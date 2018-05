Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exposição " Gabinetes" de Pedro Saraiva

7 de maio a 30 de maio de 2018

Gabinetes é o título da exposição com que, no Salão da Sociedade Nacional de Belas-Artes, Pedro Saraiva encerra o seu projecto dos gabinetes. Com início em 2008, e ao longo de dez anos, este projecto pôs em contacto João Gregório (1884-1964), Francisco José Martins, mais conhecido por ‘Panero’, (1895-1955), António Maria Codina (1896-1954), Manuel dos Prazeres Dias Linares (1898-1968), António Rodrigues Carrera (1900-1948), Alberto Maria de Oliveira Bárcea (1908-1978), Manuel Celestino Alves, o Dr. Cambedo, (1912-1990), Cristina Rosa Agostinho, dita a ‘Linfa’, (1912-1973), Maiga Musad (1952-2017) e Pedro Saraiva (1952- ). Dez autores em breves biografias, tão ficcionais como as fotografias que os identificam ou as obras que lhes são atribuídas.