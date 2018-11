Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exposição Colecção Privada de Artur Jorge

No próximo dia 24 de Novembro a SNBA e a Leiloeira Aqueduto inauguram às 18h00 a exposição Colecção de Artur Jorge

Esta exposição estará aberta ao público até à véspera do leilão, e presta homenagem à arte e aos artistas portugueses, que ocuparam um lugar central nas escolhas de Artur Jorge desde que começou a coleccionar arte nos anos 70.



Para a leiloeira, "Este é um dos melhores conjuntos de pintura do Séc. XX apresentado ao público português, nos últimos 20 anos."



Trata-se da "Segunda Parte" de um conjunto de quadros, esculturas e objets d’art reunidos ao longo de quase 40 anos por um coleccionador compulsivo. Em Dezembro de 2010, cerca de 50 obras da Colecção Artur Jorge foram leiloadas em Paris, com a Christie's.



Esta "Segunda Parte" incide sobretudo na pintura e escultura portuguesas, com obras de Arpad Szenes, Amadeo Souza-Cardoso, Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, Júlio Pomar, Joaquim Rodrigo, Pedro Cabrita Reis, Julião Sarmento, Rui Chafes, Jorge Vieira, João Cutileiro e Paiva & Gusmão entre our.



Para além destes grandes nomes nacionais, estão também representados importantes artistas internacionais, como Antoni Tàpies, Joseph Beuys, Fernand Léger e Sonia Delaunay.