Exposição do artista macaense Lai Sio Kit

Instalações retratam “Momento Único” no Museu do Oriente

12:33

O registo de momentos únicos no tempo, em sete instalações com milhares de peças, é mostrado no Museu do Oriente a partir de 28 de Setembro, na primeira exposição a solo do artista macaense Lai Sio Kit num museu em Portugal.Adaptadas ao espaço da galeria do Museu, as instalações combinam linguagens artísticas para traduzir a passagem do tempo e suas marcas. Formadas por milhares de rectângulos de tela pintada a óleo, cada instalação é concebida e montada como um enorme painel de azulejos, objectos que permitem ao artista, "refletir sobre a forma como o tempo existe nas cidades. Alguns partidos, alguns esbatidos e outros com vestígios de musgos, tudo isso acontece por causa do tempo. E o processo de pintar cada azulejo é também o processo em que eu experiencio o tempo. Mais tarde, juntando os momentos de tempo, eu crio um espaço de tempo próprio".Formado pela Central Academy of Fine Arts de Pequim, Lai Sio Kit (Macau, 1983) já expôs o seu trabalho em numerosas mostras locais e internacionais. Entre os vários prémios que conquistou, destaque para a edição de 2012 do Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas.Coincidindo com o início desta exposição e tendo Macau como foco, realiza-se "Memórias de Macau", visita temática à exposição "Presença Portuguesa na Ásia". Esta iniciativa, de entrada gratuita, integra as comemorações das Jornadas Europeias do Património que, este ano, estão subordinadas ao tema "Partilhar Memórias".Exposição "Momento Único" de Lai Sio KitInauguração | 27 Setembro | 18.30Até 18 NovembroHorário: terça-feira a domingo, 10.00-18.00(à sexta-feira o horário prolonga-se até às 22.00, com entrada gratuita a partir das 18.00)Preço: 6 €Visita orientada temática "Memórias de Macau"Integrada nas Jornadas Europeias do Património 2018, sob o tema Partilhar Memórias28 SetembroHorário: 19.00-20.00Público-alvo: M/16Participantes: máx. 25Entrada gratuita