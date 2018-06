Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exposição em Aljustrel

53 obras de alunos da Sociedade Nacional de Belas-Artes vão estar em exposição

17:48

As Oficinas de Formação e Animação Cultural de Aljustrel inauguram esta sexta-feira, 29 de junho, pelas 18 horas, uma exposição coletiva de pintura de alunos da Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa.



Mais de 50 alunos do Curso de Pintura do ano letivo de 2017/18 vão mostrar um conjunto de obras, realizadas no âmbito dos exercícios propostos em tempo de aulas. A exposição é constituída por cinquenta e três obras, sendo oito do 1º.nível; sete do 2º.nível; uma do OAP (oficina de apoio); dezanove do 3º.nível; quatro do Regime Tutorial e catorze do Atelier Livre.



Segundo Jaime Silva, pintor, vice-presidente da direção da SNBA e coordenador do Curso de Pintura: "As propostas de trabalho apresentadas bem como os diversos métodos de abordagem postos em prática visam levar o aluno a um melhor conhecimento de si próprio e da sociedade em que está inserido. Nas nossas aulas, o desenho de representação objetivo coincide com o desenho expressivo, senão expressionista; a aguarela tem o seu lugar, tal como o acrílico ou o óleo; o computador e alguns programas básicos são utilizados como ferramenta processual e de pesquisa.



A exposição vai estar patente ao público até ao dia 21 de julho. Como habitualmente, visitas guiadas dirigidas ao público escolar e ao público em geral podem ser realizadas todas as quartas-feiras mediante marcação prévia.