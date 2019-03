Falta 1 mês para a hora do planeta

Pedalada e Caminhada pelo Planeta acontecem em Lisboa.

14:59

Falta apenas um mês para a Hora do Planeta, o apagão global por um planeta mais sustentável, que ocorrerá no sábado, dia 30 de março, às 20h30 hora local.





A Hora do Planeta é hoje reconhecida como a maior plataforma de ação ambiental do mundo e junta milhões de pessoas em todo o globo para mostrarem o seu compromisso com um ambiente mais sustentável.





Na última década, a Hora do Planeta inspirou milhões a apoiarem e participarem em iniciativas ambientais, ajudando a impulsionar a política e a ação pelo clima. A Hora do Planeta já contribuiu para a criação de uma área de proteção marinha de 3,5 milhões de hectares na Argentina, uma floresta de 2.700 hectares no Uganda, uma nova legislação para a proteção do mar e da floresta na Rússia e na Polinésia Francesa e uma área de 5 milhões de kms quadrados de zona marinha protegida para preservar os ecossistemas oceânicos.





Este ano, prevê-se que a iniciativa atinja mais um recorde - serão mais de 188 países e territórios a unirem-se pela defesa do ambiente e do clima. O Quénia, por exemplo, pretende plantar mil milhões de árvores até 2030 para restaurar a cobertura florestal. Na Malásia, as pessoas vão assinar uma petição para colocar a conservação do tigre na agenda nacional. A Indonésia vai conectar 5 milhões de jovens incentivando-os a adotar um estilo de vida mais verde. O Equador está a pressionar o Governo local por uma lei anti-plásticos e a Finlândia vai desafiar mais de um quarto da população do seu país a adotar uma dieta mais amiga do planeta. Em Portugal, a ANP|WWF convida todas as pessoas a assinarem a petição Zero Plásticos na Natureza em por um oceano livre de plásticos.





"A natureza é de vital importância para a vida de todos, sustenta a nossa prosperidade económica e o desenvolvimento, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa própria sobrevivência. Mas estamos a levar o planeta ao limite e a natureza está seriamente ameaçada", disse Ângela Morgado da ANP| WWF em Portugal, acrescentando que "A hora de agir é agora. A Hora do Planeta 2019 é uma oportunidade para criar um movimento imparável pela natureza e contra as alterações climáticas. Precisamos de um novo compromisso para a natureza e as pessoas".





Hora do Planeta em Portugal





O Apagão









Em Portugal, à data de hoje, já são mais de 50 os municípios aderentes e espera-se que se ultrapasse o recorde nacional que se mantem nos 118 municípios. Os principais monumentos de Lisboa, como o Santuário do Cristo Rei, a Ponte 25 de Abril, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o Castelo de São Jorge já confirmaram que vão aderir ao apagão simbólico. Por todo o país muitos outros monumentos vão aderir, veja as adesões em https://horadoplaneta.pt

Parceria com os Escuteiros





A Hora do Planeta em Portugal acaba de firmar uma parceria com o Corpo Nacional de Escutas para trabalhar em conjunto sobre as questões ligadas ao ambiente, organizando eventos e ações de campo em conjunto.





No dia 30 de março – Caminhada e Pedalada pelo Planeta





Em Portugal a Hora do Planeta será marcada pela organização de uma Pedalada e Caminhada pelo Planeta, que acontece em Lisboa. Com partida da Torre de Belém até à Praça do Comércio, num percurso de 7,7km, são todos convidados a participar e a repensar a forma como usamos os recursos do Planeta durante todo o ano.









A participação neste evento é gratuita e aberta a todos; aos interessados pede-se que se inscrevam enviando um email para mbarata@natureza-portugal.org

O programa, o percurso e o regulamento encontram-se disponíveis em https://horadoplaneta.pt/empresas/

O evento conta com o apoio da CML, da Federação Portuguesa de Cicloturismo, do Turismo de Portugal e do Atleta Rui Martins (apoiado pela Adidas).





Compromissos





A Hora do Planeta tem como objetivo mobilizar indivíduos, empresas e governos para serem parte das soluções necessárias para construir um futuro saudável e sustentável para todos.





O novo website https://horadoplaneta.pt apela aos cidadãos para partilharem os seus compromissos com um modo de vida mais responsável.

Também as empresas se juntaram a esta plataforma anunciando os seus compromissos pelo Planeta:





Hotéis Marriott

Implementar uma Política de Sustentabilidade de Compra de Pescado em relação às 3 espécies de pescado mais vendidas nos restaurantes da cadeia em Portugal (Salmão do Atlântico, Dourada e Robalo).





Love Beauty and Planet

A nova marca de beleza vegan quer inspirar as mulheres portuguesas a terem uma rotina de beleza mais sustentável.





Tetra Pack

Continuar a desenvolver campanhas de sensibilização junto da população e escolas para aumentar a taxa de reciclagem e colocar no mercado 100% das embalagens com certificação FSC.





Vulcano

Continuar a desenvolver soluções tecnológicas cada vez mais inovadoras e eficientes de forma a responder às diferentes necessidades das famílias portuguesas.





APREN

Continuar a promover um ciclo de mesas redondas em diferentes instituições de ensino superior, assumindo um papel ativo na promoção das energias renováveis e do seu papel na proteção do ambiente junto dos jovens.





Ópticas Portugal

Recolher lentes de contacto usadas, garantindo o seu escoamento de forma ambientalmente responsável e promover o reenchimento dos sprays de limpeza das lentes e apostar em novos materiais, em armações feitas de plástico reciclado, retirado do fundo do mar.

Como Branco Weddings

Ter um papel pedagógico junto dos clientes que nos solicitarem a organização de largadas de balões e em não nos envolvermos nestas ações.





Notas aos editores:





Visite os websites www.earthhour.org www.natureza-portugal.org para saber o que está a acontecer por todo o mundo e leia as histórias individuais de quem está a fazer algo pelo nosso planeta. Este é o momento para garantir um futuro saudável e sustentável para todos.

Sobre a WWF

A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações de conservação independentes do mundo, com mais de 5 milhões de associados e uma rede global ativa em mais de 100 países. A missão da WWF é parar a degradação do ambiente natural da Terra e construir um futuro em que os seres humanos vivam em harmonia com a natureza, conservando a diversidade biológica do mundo, garantindo que o uso de recursos naturais renováveis seja sustentável e promovendo a redução da poluição e desperdício de consumo.





Sobre a Hora do Planeta

A Hora do Planeta é o movimento ambiental global da WWF. Nascido em Sydney em 2007, a Earth Hour cresceu para se tornar o maior movimento do mundo pelo meio ambiente, inspirando indivíduos, comunidades, empresas e organizações em mais de 188 países e territórios a tomar medidas climáticas tangíveis por mais de uma década. O movimento reconhece o papel dos indivíduos na mudança das mudanças climáticas e aproveita o poder coletivo dos seus milhões de adeptos para iluminar a ação climática.





Informação Adicional

horadoplaneta.pt



A Hora do Planeta 2019 será celebrada no sábado, dia 30 de março entre as 20.30 e as 21.30, hora local. Vá a www.earthhour.org e conheça as iniciativas a decorrer por todo o mundo ou saiba mais sobre a Hora do Planeta em Portugal em www.natureza-portugal.org

Website oficial Hora do Planeta em português: horadoplaneta.pt

Vídeo oficial HP 2019 legendado em pt: https://vimeo.com/313987537

Fotos e atividades em todo o mundo: http://www.earthhour.org/photo-galleries

Mais sobre o trabalho da WWF acerca do tema alterações climáticas: http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity/

Link to Earth Hour 2018 photos

Contactos: