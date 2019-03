Feira da Alheira de Mirandela 2019 foi um sucesso

A vigésima edição da Feira da Alheira atraiu milhares de pessoas à Princesa do Tua entre 8 a 10 de março.

A Feira da Alheira de Mirandela é um evento de promoção dos produtos endógenos mais representativos da região com o natural destaque para a alheira, Produto reconhecido nacional e internacionalmente, certificado com o selo IGP - Indicação Geográfica Protegida.





A vigésima edição confirmou este certame como um dos grandes e imperdíveis eventos gastronómicos da região transmontana. Para além da inegável qualidade da alheira de Mirandela, muito contribuíram as melhorias introduzidas nesta 20ª edição. O pátio da restauração, onde os visitantes puderam usufruir da gastronomia mirandelense, as sessões de showcooking e um programa de animação paralelo foram apostas ganhas.

O certame contou com mais de 70 expositores, com destaque para o enchido ex-libris de Mirandela e também uma das 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa. Os azeites, vinhos, queijos, mel e todos os restantes produtos de excelência da região também marcaram presença.





O espaço showcooking recebeu várias sessões que deliciaram os visitantes. À volta dos tachos harmonizaram-se os produtos locais com sabores e aromas da complexa e rica cozinha transmontana.





A par do evento, realizou-se a cerimónia de entronização da Confraria da Alheira de Mirandela. Um marco importante para esta fileira já que a confraria vai zelar pela manutenção, valorização e defesa de um dos produtos gastronómicos da região transmontana com maior reconhecimento comercial dentro e fora do País.





Paralelamente ao evento destaque para os batismos de voo, no Aeródromo Municipal, e um Passeio Todo-o-Terreno que permitiu confirmar a beleza natural e paisagística do rico património natural de Mirandela. Destaques para a área do Parque Natural Regional do Vale do Tua, da Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, do Sítio de Interesse Comunitário de Romeu, entre outros.