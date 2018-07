Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de enchidos, queijo e mel

Conheça o cartaz completo!

15:07

O Parque de Feiras de Vila de Rei vai receber, de 28 de julho a 5 de agosto, a vigésima nona edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel (FEQM).



Organizado pelo Município de Vila de Rei, o maior certame do Concelho volta assim para divulgar os produtos endógenos e artesanais do Concelho e promover as atividades empresariais Vilarregenses. Virgem Suta, Fernando Daniel, Zé do Pipo, Amantes do Alentejo, FH5, Vira Milho, Sangre Ibérico, Carolina Deslandes e Ricardo Azevedo serão os responsáveis pela animação no placo principal do recinte e prometem oferecer grandes espetáculos.



Tal como nos anos anteriores, o programa da XXIX edição do evento vai igualmente contar com mais uma edição da Feira do Livro, exposições, animação de rua, rastreios de saúde, programa desportivo, tasquinhas e com a realização da 32ª Colheita de Sangue de Vila de Rei.

O evento contará novamente com mais de uma centena de expositores que apresentarão variados produtos artesanais, para além da gastronomia regional e dos sectores de serviços, industriais e comerciais do concelho de Vila de Rei. Os saborosos enchidos, queijo e mel da região, o típico artesanato local e a ótima gastronomia regional são também importantes atrativos do certame e alvos de muitos elogios por parte dos milhares de visitantes que anualmente se deslocam à FEQM. De 28 de julho a 5 de agosto, a XXIX Feira de Enchidos,



Queijo e Mel oferece o melhor do artesanato, gastronomia e música. Visite Vila de Rei!