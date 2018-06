Feira do Mirtilo em Sever do Vouga

O Parque Urbano volta a receber a Feira Nacional do Mirtilo. A 11ª edição e decore de 28 Junho a 1 de Julho

Serão quatro dias repletos de atividades, destinados tanto aos profissionais da fileira do mirtilo – e dos pequenos frutos em geral – como às famílias que visitam Sever do Vouga durante o evento. Como acontece desde a primeira edição, a entrada na Feira é gratuita, assim como gratuitas são a maioria das atividades propostas pela organização, caso das palestras técnicas, animação musical, showcookings, animação infantil, entre outras.Ao todo, irão marcar presença cerca de uma centena de expositores, entre eles empresas ligadas à fileira do mirtilo, produtores e comercializadores deste pequeno fruto, viveiristas e expositores que mostram o que de pode fazer com o mirtilo (fruto e planta), tal como compotas, licores, chás, infusões, bolos, tartes, gelados, entre muitos outros produtos.Além de produtos e serviços ligados à cultura do mirtilo, para o visitante profissional a organização destinou as tardes de sexta-feira e sábado (29 e 30 de junho) para um conjunto de palestras técnicas com temas de elevado interesse para os produtores e comercializadores, como por exemplo a cultura do mirtilo em substrato, a certificação, a condução de tratores em segurança e os pressupostos legais para a contratação de mão-de-obra e um workshop de colheita de mirtilo.Do programa de atividades da Feira Nacional do Mirtilo continuam a fazer parte as visitas técnicas a pomares de mirtilos, a apanha do mirtilo (sendo esta uma atividade destinada a toda a família) e visitas com acompanhamento técnico ao Campo Experimental de Pequenos Frutos.E como a Feira Nacional do Mirtilo também é uma festa destinada às famílias, que acontece num espaço ao ar livre bastante agradável, não faltará animação musical, animação para os mais novos, animação de rua, showcookings e o comboio turístico a circular pela vila de Sever do Vouga.Mais informações em http://www.feiradomirtilo.pt/