Feira dos Sofás

Promoções de Natal até dia 27 de Dezembro.

Sofá Chaise Longue Look - 399€

Um sofá versátil, em que a chaise longue é reversível, podendo reajustar-se a cada espaço. O sofá Look é uma excelente opção para quem não pretende um investimento avultado, pois tem uma qualidade acima da média dos sofás desta gama e as suas linhas são intemporais.

Sofá Chaise Longue Oasis - 899€

Para quem coloca o conforto em primeiro lugar, o sofá Oasis afigura-se como uma escolha acertada, pois todo ele foi desenvolvido tendo em conta oferecer conforto de primeira linha, num sofá de custo controlado. Desde as suas espumas macias, aos assentos extensíveis e encostos ajustáveis todas as características lhe permitirão encontrar a melhor posição possível para passar cada um dos seus serões da melhor forma possível.

Estante de Sala de Estar Arion - 299€

Ideal para quem acabou de adquirir uma casa, ou pretende remodelar a actual com um baixo investimento. A estante Arion, é uma solução barata e versátil, para quem procura uma solução de grande arrumação a preços económicos.

Estante de Sala de Estar Casa - 479€

Uma estante moderna e elegante, para quem pretende dar um toque de requinte ao seu espaço. Com um custo baixo esta estante foi desenvolvida para oferecer qualidade, versatilidade e bastante arrumação sem esquecer a componente estética.

