Feliz Dia Mundial do Ovo!

Ovos Matinados comemoram o Dia Mundial do Ovo

10:46

O Dia Mundial do Ovo, instituído em Inglaterra, em 1996, comemora-se, invariavelmente, na segunda sexta feira de outubro, com o intuito de promover os benefícios deste alimento, o mais completo da Natureza.



Este ano, as comemorações vão ter lugar no dia 12 de outubro, e os Ovos Matinados, postos por galinhas criadas ao ar livre e as mais felizes de Portugal, aproveitaram a oportunidade para desejarem a todos um Feliz Dia Mundial do Ovo!



Para assinalar a data, os Ovos Matinados vão fazer uma ação especial em alguns restaurantes que utilizam exclusivamente estes ovos na confeção dos seus pratos, ajudando, desta forma, a potenciar o consumo deste alimento, ao mesmo tempo que sensibilizam para a data especial. Os restaurantes aderentes são o "Eggcellent", no CascaiShopping e o "Ao Largo", em Leiria, ambos com pratos criativos e deliciosos onde os Ovos Matinados são a estrela! Assim, no Dia Mundial do Ovo, todos os que visitarem estes restaurantes e aí fizerem a sua refeição levam para casa um kit comemorativo, que inclui, entre outras lembranças, uma embalagem de 6 Ovos Matinados.



Os Ovos Matinados

Os Ovos Matinados são produzidos, classificados e embalados em Portugal, pelo grupo CAC, com origem em 1986, e que desempenha atualmente um papel preponderante na produção e comercialização de Ovos a nível nacional, com especial enfoque na produção alternativa.



O Ovo na alimentação

Contrariando crenças antigas, que consideravam o ovo um dos maiores vilões da alimentação saudável, hoje, está provado que o consumo de ovos em nada influencia o aumento do mau colesterol, sendo, pelo contrário, um aliado para quem pretende manter uma alimentação saudável e equilibrada. O ovo é um alimento extremamente rico em inúmeros nutrientes, entre os quais se destacam as proteínas, as vitaminas, o magnésio, o fósforo ou a colina.