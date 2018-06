16 a 24 de Junho

As tradicionais Festas da Vila de Mértola decorrem de 16 a 24 de junho, em vários palcos da vila. António Pinto Bastos, Maria Armanda, o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de S. Bento, Calema e Quinta do Bill são os artistas deste ano.

No dia 16 de junho, no adro a Igreja Matriz de Mértola, pelas 22h00, terá lugar o espetáculo com os fadistas António Pinto Bastos e Maria Armando, e no dia seguinte, domingo, no mesmo local, acontece a apresentação do Festival Islâmico de Mértola com a presença do Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de S. Bento.

O cais do Guadiana acolhe no dia 22, pelas 23h00, o concerto de Calema, seguido de baile, e no dia 23, à mesma hora, os Quinta do Bill.

O programa deste ano inclui várias atividades culturais e desportivas como a exposição de artes plásticas "Alentejo: Entre os contos e o vento", o Mértola cup, um concurso de pesca, uma descida em canoa do rio Guadiana, o À Noite do Mercado, um espetáculo multimédia no cais e rio Guadiana, um passeio de ciclomotores, o musical infantil "Peter Pan" e uma sardinhada convívio com baile.

O programa está disponível em www.cm-mertola.pt