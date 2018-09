As Festas de Linda-a-Velha em Honra de Nossa Senhora do Cabo vão ocorrer entre 8 e 30 de Setembro

Este ano, e não faltando à tradição iremos ter uma programação religiosa e um cartaz de festas.

Em Honra de Nossa Senhora do Cabo

As comemorações religiosas, organizadas pela Paróquia de Nossa Senhora do Cabo, vão decorrer entre 8 e 16 de Setembro. Entre 8 a 15 de Setembro, todos os dias por volta das 21 horas, há a Novena na Igreja Matriz. O ponto alto das comemorações vai ser a Procissão a 16 de Setembro, com saída e chegada da Igreja Matriz.

As Festas

Este ano as Festas de Linda-a-Velha vão decorrer num lugar mais amplo, gentilmente cedido pela Marinha Portuguesa. O espaço fica atrás da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, num descampado em frente à Estação Radionaval Comandante Nunes Ribeiro.

Vamos ter animação, com carroceis, carrinhos de choque e outros divertimentos, não só para crianças como também para adultos.

Para além disso iremos contar com muita restauração: hambúrgueres, pregos, cachorros, kebabs, tostas, porco no espeto, farturas, churros, algodão doce e pipocas, crepes.

Presentes também irão estar várias bancas de artesanato e produtos regionais.

Quanto à música, entre 12 e 23 de Setembro, iremos ter um cartaz recheado com várias ofertas para todos os gostos. Desde fados, bandas jovens, tributos, jazz, rock e música tradicional portuguesa.

O destaque vai para dia 15 de Setembro, com o concerto de José Cid, que vai ser a cabeça de cartaz deste evento. Outro dos destaques vai ser Baba Soul, que vai atuar a 16 de Setembro. O encerramento das festas vai ficar a cargo dos Fiesta Lusa, no dia 23 de Setembro. Para além disso, as Festas de Linda-a-Velha vão contar com dois tributos, um aos Xutos e Pontapés e outro a Bryan Adams.

A partir de dia 24 e até dia 30 de Setembro, os divertimentos, a restauração e a música ambiente mantêm-se no local. Pode sempre aproveitar para usufruir em família, ou em grupo, deste espaço, seja na hora do almoço ou ao fim do dia.