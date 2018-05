Este fim de semana em Mértola

O Festival MUR acontece este fim de semana no Centro Histórico da Vila-Museu, uma organização da Câmara Municipal de Mértola. Esta é a segunda edição do evento, que valoriza a inovação e a criatividade artística, dando vida aos espaços do Centro Histórico sem perder as referências culturais e sociais que o caracterizam.

Música, dança, um ciclo de cinema árabe, multimédia, gastronomia, pintura e artes performativas são algumas das atividades programadas para os dias 18, 19 e 20 de maio.

O programa deste ano inclui, também, a apresentação da 10.ª edição do Festival Islâmico de Mértola no sábado à noite, no adro da Igreja Matriz da Vila, a que se segue o espetáculo "Al-Andaluz", com a Orquestra Nova Guitarras e Grupo de Sevilhanas.

O programa do Festival MUR está disponível em