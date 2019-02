O 500.000º Fiat Tipo foi hoje produzido da fábrica de Bursa, na Turquia.

11:17

Este marco confirma o sucesso do modelo que tem um lugar de destaque no seu segmento em Itália e que está entre os dez mais vendidos em quatro países europeus, além de ser a segunda viatura mais global da Fiat, com mais de 70% das vendas feitas fora de Itália.





Em Portugal o Fiat Tipo ocupa o 6º lugar e é a 3ª carrinha mais vendida do segmento.