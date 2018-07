FicaVouga: música é convite para descobrir Sever do Vouga

Nove dias de festa, com entrada gratuita. Conheça o que de melhor tem a região, através dos expositores presentes.

11:45

A FicaVouga regressa a Sever do Vouga entre os dias 28 de julho e 5 de agosto e o "Espaço Severi" prepara-se para receber milhares de visitantes. GNR (28), Gaiteiros De Lisboa (29), Herman José & Quarteto (30), Diogo Piçarra (31), Slow J (1), Ricardo Ribeiro (2), Dead Combo (3), Blasted Mechanism (4) e One Vision-Tributo aos Queen (5) são alguns dos nomes que fazem parte de um cartaz musical de luxo, com dezenas de concertos.Para a Câmara Municipal de Sever do Vouga, organizadora do evento, a FicaVouga é uma oferta cultural que se destaca na região. "Assumimos a FicaVouga como um serviço que prestamos à nossa comunidade e que se estende a quem nos visita. O programa musical é um excelente pretexto para conhecer Sever do Vouga e tudo aquilo que o concelho tem para oferecer", afirma o vice-presidente da autarquia severense, Almeida e Costa, acrescentando que "a FicaVouga tem contribuído para a promoção de Sever do Vouga não só ao nível cultural, mas também gastronómico e económico, sendo hoje um forte cartaz turístico na Região de Aveiro".No pavilhão dos expositores, que promove as potencialidades do concelho, os visitantes poderão conhecer melhor a dinâmica económica da região, através de dezenas de empresas, serviços, comércio e artesanato presentes. Na Rua dos Sabores, as coletividades locais convidam a provar iguarias típicas num ambiente informal e animado. Este ano, a FicaVouga conta com a parceria da Associação Street Food Portugal, sendo esta mais uma opção gastronómica, além da área da restauração dirigida a quem prefere desfrutar uma refeição mais tradicional.Certame com distinção EcoEventoDo programa, ainda fazem parte outras iniciativas que contam com o envolvimento dos equipamentos culturais do Município, sendo exemplo disso a apresentação do livro "7bases do sucesso", de Alexandre Martins, no dia 29 de julho, pelas 18h00, no pavilhão dos expositores, organizada pela Biblioteca Municipal, e ainda as exposições "Memórias de Verão", uma coletiva de arte contemporânea, no Centro das Artes e do Espetáculo, e "Um Olhar sobre Sever do Vouga", de Renato Pinto, no Museu Municipal.No dia 4 de agosto, pelas 17h00, em frente ao recinto da FicaVouga, um espetáculo de Freestyle traz o barulho dos motores. Duas motos pista, duas moto4, um Smart com motor de moto e dois pilotos, Nelson Pina e Jaque Stunt, prometem um espetáculo com muita adrenalina. Ainda no desporto, destaque para o Torneio Interfreguesias’18, dirigido às camadas jovens, que irá decorrer no Estádio Municipal dos Padrões, reunindo as freguesias numa grande festa do futebol.Com o objetivo de envolver os jovens, pelo terceiro ano consecutivo, vai decorrer o "Deixa a tua Marca", um projeto de formação comportamental dirigido à comunidade local com atividades artístico-culturais, lúdico-pedagógicas e tertúlias com artistas convidados. E porque a FicaVouga é um evento pensado para toda a família, o "Espaço Criança" traz insufláveis e outras atividades para entreter os mais pequenos enquanto os pais e avós visitam a feira que encerra este ano com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite (5 de agosto).Nesta 28.ª edição, a FicaVouga recebeu a classificação de "EcoEvento", um selo de qualidade atribuído pela ERSUC-Resíduos Sólidos do Centro, Lda. Para isso, a organização trabalhou em parceria com esta entidade, no sentido de dotar o evento com os meios adequados para a recolha de resíduos recicláveis, envolvendo e sensibilizando os expositores para a temática da reciclagem. Reduzir o impacte ambiental e contribuir para um melhor ambiente é o objetivo da Câmara Municipal de Sever do Vouga. Mais informação em: