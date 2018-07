Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sumol e Paez lançam nova coleção fruit of choice com o mote “Mando Fruta”

Depois do sucesso da primeira edição, Sumol e Paez voltam a juntar-se para lançar a coleção de edição limitada " Fruit of Choice by Sumol". Com o mote "Mando Fruta" (frase tipicamente argentina, país de origem da Paez, que significa atitude e exagero), foi criada uma coleção irreverente cheia de atitude inspirada em elementos icónicos da América latina e os sabores de Sumol.



Tal como refere a frase "Mando Fruta", esta coleção pretende surpreender com peças irreverentes como é o caso dos blusões de ganga vintage personalizados e pintados à mão pela artista portuguesa Wild Gipsy, e com os bikinis, fatos de banho e jardineiras com design da Juliana Cerdeira. Outra novidade é os Paez para os mais pequenos a combinar com mais velhos e os padrões desenhados em aguarela pela designer Joana Monteiro, inspirados nos quatro sabores de Sumol, maracujá, ananás, laranja e maçã com um twist Latino com a presença de catos, flamingos e flores.



Bruno Oliveira, Brand Manager Sumol, "Com o sucesso do primeiro ano, quisemos agora ser mais irreverentes e surpreendentes misturando as origens da Paez com os sabores de Sumol, juntando assim o ADN de diversidade e atitude presente nas duas marcas. Para esta coleção, também procuramos manter a qualidade, optando por criação e produção nacional."



"Após 8 anos em Portugal, a Paez dá um salto e junta-se à nova marca portuguesa Degrau, que abraça e acolhe novas marcas, onde pretendemos surpreender no design, qualidade, originalidade e na sustentabilidade. Na Degrau emerge a coragem de se fazer diferente, e foi por isso que quisemos renovar e inovar esta parceria com a Sumol; uma colaboração que para além de emergente, cria um conceito inovador onde duas marcas, completamente distintas mas com um ADN congênere, se juntam para criar peças novas, um conceito emergente e um lifestyle muito próprio." explica Ricardo Ortigão Ramos , CEO Degrau & Partner Paez Portugal



Para lookbook, a marca Sumol escolheu alguns dos influenciadores da marca, como Bárbara Inês, Carolina Baptista, Inês Costa e Vanessa Rosa (Peggy Heart) nos rapazes, Henrique Mourinho, Mário Antoine e Lourenço Katzenstein, o fotógrafo foi Gabriel Nazaré.

A decoração das lojas Paez com a nova coleção "Fruit of Choice by Sumol" tem assinatura da agência A Oficina.

• Calções de banho Homem Ananás: 44€

• T-shirt Unissexo Fruta Sumol: 15,9€

• Fato de Banho Mulher Maracujá: 55€

• Biquíni Cintura Subida Mulher Laranja: 65€

• Crop-top Mulher Maracujá: 35€

• Jardineiras Calção Mulher Maracujá:55€

• Paez Unissexo Maracujá e Catos: 39,9€

• Paez Criança Maracujá e Catos: 29,9€

• Paez Homem verdes: 44,90€

• Paez Rosa Mulher: 44,90€

• Sandálias

• Casacos de ganga Fruit Of Choice: 160€

• Lenços Mulher: 17,90€