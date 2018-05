Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grande Encontro da Diabetes realiza-se a 26 de maio no Fórum Lisboa

Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República

Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, a APDP assinala 92 anos de existência com o Grande Encontro da Diabetes



Entrada livre



No âmbito do seu 92º aniversário a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) realiza, no próximo dia 26 de maio, a partir das 10h, no Fórum Lisboa, o Grande Encontro da Diabetes, prometendo um dia animado a todos os que vivem direta ou indiretamente com a diabetes. Durante o Encontro será feita uma homenagem a pessoas com 50 ou mais anos de diabetes.



Dirigido a pessoas com diabetes de todas as idades, familiares e amigos, o programa do Encontro inclui uma peça de teatro sobre educação terapêutica e um espaço de debate sobre a importância da alimentação: a sessão «À volta da Mesa», com a participação do Chef Fábio Bernardino e dos nutricionistas Manuel Laginha e Vera Dias, na qual serão abordados entre outros temas a escolha e a confeção dos alimentos na diabetes.



O Grande Encontro da Diabetes promete ainda, momentos de emoção como a entrega de medalhas, uma homenagem feita a pessoas que vivem há 50 ou mais anos com diabetes.



A parte da tarde é dedicada a um espetáculo de música e poesia e contará com a presença de Rão Kyao, José Barata Moura, José Fanha, Jorge Baptista da Silva, Elsie Rosa da Cunha, Horácio Negrão e Luís Nazaré.



Paralelamente estão previstas atividades variadas, como a realização de uma aula de Chi Kung, Jogos Tradicionais e a Hora do Conto.



"Ao realizar o Grande Encontro da Diabetes, a APDP tem como objetivo criar um momento de partilha de experiências entre pessoas que têm em comum o facto de viverem com a diabetes, dando-lhes a possibilidade de em ambiente descontraído, poderem trocar experiências e obter mais informação através dos profissionais de saúde aí presentes», explica José Manuel Boavida, presidente da APDP.



PROGRAMA GRANDE ENCONTRO DA DIABETES

26 de maio de 2018





Jardim Fernando Pessa (Av. De Roma)



10h00 – 12h00 – Jogos Tradicionais, JOTRA, Clube de Praticantes de Jogos Tradicionais

10h05 – 10h50 – Aula de Chi Kung, com Cristina Castro





Auditório Fórum Lisboa (Av. De Roma)



11h00 – 11h05 Atividade física – da teoria à prática, com Pedro Pinteus

11h05 – 11h20 Boas-vindas com Luís Gardete Correia (Presidente da Comissão Organizadora), Eurico Conceição (Junta de Freguesia do Areeiro), José Manuel Boavida (Presidente da APDP) e Ricardo Robles (Vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa).

11h20 – 12h00 A Educação Terapêutica através da arte, com o Grupo de Teatro da APDP

12h00 – 12h30 À Volta da Mesa – conversas sobre alimentação, com o Chef Fábio Bernardino e os nutricionistas Manuel Laginha e Vera Dias

12h30 – 13h00 Entrega de medalhas a pessoas com 50 anos ou mais diabetes

13h00 -14h30 Pausa para almoço

14h45 – 16h00 Espetáculo de música e poesia com Rão Kyao, José Barata Moura, José Fanha, Jorge Batista da Silva, Elsie Rosa da Cunha, Horácio Negrão e Luis Nazaré



1.º Piso do Café- Restaurante

10h00 – 14h30 Roteiro APDP e Feira das Associações





ATIVIDADES PARALELAS PARA PAIS E CRIANÇAS



11h30-12h30 - Hora do Conto, com Filipa Fortunato

14h00-14h20 - Apresentação do livro "DiaBetes e a Escola da Amizade", com a autora Fátima Manuel