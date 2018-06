Grupo Ensinus abre IPT em Guiné-Bissau

Abre em Setembro o Instituto das Profissões e Tecnologias, em Bissau, pelas mãos do Grupo Ensinus

O grupo português Ensinus vai abrir em Bissau, Guiné-Bissau, em Setembro, o Instituto das Profissões e Tecnologias (IPT) com 13 cursos de oferta formativa que visam a promoção e melhoramento dos conhecimentos e domínio da Língua Portuguesa.

A administradora do grupo Ensinus, Dra. Teresa Damásio dá mais informações sobre esta aposta além-fronteiras.

Em que assenta o Projeto Educativo e como define as prioridades da sua missão?

A Nossa Missão faz-se pela consolidação dos Direitos Humanos através da Educação e isso assenta na forma como o Nosso Projeto Educativo está estruturado e na dinâmica criada na Nossa Comunidade Educativa.

Todas as Nossas Instituições de Ensino, sejam elas de ensino superior ou não superior, capacitam os respetivos estudantes através de aprendizagem em que há uma grande ligação ao mercado e à Sociedade Civil, quer seja com a realização de estágios, de projetos de investigação (que promovemos desde o ensino básico) e com a participação em Projetos transnacionais.

No IPT - Instituto das Profissões e Tecnologias também será assim e por isso a Nossa Oferta Educativa vai de encontro às necessidades da Sociedade Guineenses e do empoderamento dos seus jovens.

Quais os grandes objetivos com mais este investimento?

Pretendemos dotar a Guiné Bissau duma Escola de Ensino Profissional moderna, ambiciosa e competitiva. Queremos que o Sistema Educativo Guineense melhore substancialmente com a Nossa Instituição. Pretendemos trabalhar em rede com a Administração Publica, com as Empresas e com as Organizações do Terceiro Sector, bem como, com todos os parceiros que se queiram associar a Nós.

Já tinha sido pensado há muito tempo a abertura do Instituto?

Há muito tempo que queríamos ter uma Escola de Ensino Profissional na Guiné Bissau. Estamos presentes no país há cerca de vinte anos com uma Instituição de Ensino Superior e fazia-nos todo o sentido avançar para um Projeto desta natureza. No entanto, só agora é que encontrámos o Parceiro ideal para levamos a Nossa ideia avante e acreditamos que do ponto de vista institucional estão reunidas todas as condições para podermos transformar o Nosso Sonho em realidade!

Depois do Instituto estar pronto qual será a capacidade de alunos que pode albergar?

Para o próximo ano letivo estamos a prever perto de quatrocentos. No espaço de três anos queremos duplicar este número.

Quais são os passos do ensino no futuro e do Grupo Ensinus?

Passam necessariamente pela internacionalização do Nosso Projeto Educativo nos Países de Língua Portuguesa e da CEDEAO.

Queremos continuar a contribuir, até ao limite das Nossas forças, para haver mais e melhor Educação na CPLP!

Saiba mais em:

http://www.ensinus.pt/