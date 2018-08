Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo Multimoto distribui LINHAI para o mercado ibérico

A LINHAI, especialista no fabrico de ATV’s e UTV’s, nomeia o Grupo Multimoto como distribuidor oficial e exclusivo

17:33

Fundada em 1956, a LINHAI conta já com mais de 60 anos de história, dedicados ao fabrico de veículos e motores. Para além dos veículos que comercializa com a sua própria marca, a LINHAI produz ainda Scooters e ATV’s para diversas outras marcas, nomeadamente para a Yamaha.



O Grupo Multimoto irá iniciar a distribuição dos modelos LINHAI no final do próximo mês de setembro, trazendo para o mercado ibérico uma gama completa de modelos ATV’s, de 150cc a 750cc, e UTV’s com motorização a gasolina e gasóleo.



Para assegurar a distribuição dos veículos desta nova representada, o Grupo Multimoto está já a criar a rede de concessionários oficiais em ambos os mercados espanhol e português.