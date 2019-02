Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo Multipessoal oferece a Melhor Experiência com Bolas de Berlim

Grupo ativou a marca Multipessoal na Sede.

17:13

Nos dias 12 e 13 de fevereiro o Grupo Multipessoal esteve na rua. O Grupo ativou a marca Multipessoal na Sede - no Edifício Central Office no Parque das Nações - na Loja da Avenida 5 de Outubro e na Gare do Oriente, para mostrar que a Melhor Experiência de Empego em Portugal, pode começar com uma Bola de Berlim.



A Multipessoal mostrou que tem sempre uma experiência positiva para oferecer "Desta vez é uma Bola de Berlim, no próximo contacto, quem sabe, um emprego", foi com este mote que as promotoras, que vestiam a camisola do grupo, abordaram os candidatos, oferecendo-lhes a experiência de saborear uma Bola de Berlim e a oportunidade de se inscreverem numa base de dados que lhes dá acesso a novas oportunidades de emprego, adaptadas ao seu perfil, expectativas e preferências.