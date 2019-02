Grupo Multipessoal - Novo Diretor de desenvolvimento operacional

Marco Alves lidera Transformação Digital do Grupo Multipessoal .

Marco Alves é o novo Diretor de desenvolvimento operacional do Grupo Multipessoal, transitando da Randstad, onde ocupou os cargos de IT Business Partner e Senior Project Manager. Marco Alves terá a missão de, usando as últimas tecnologias e metodologias ágeis, alavancar o desenvolvimento e eficiência operacional do Grupo, em relação estreita com André Ribeiro Pires, novo Chief Digital and Information Officer (CDIO).





"É um grande orgulho estar ao leme de uma equipa que pretende implementar uma transformação digital num Grupo com 25 anos de atividade e que tem tido um papel de destaque na sua área de atividade" refere Marco Alves.





Formado em Engenharia de Sistemas Multimédia pelo Instituto Superior de Tecnologias Aplicadas, Marco Alves conta com experiência no Grupo PT, ZON e Randstad.