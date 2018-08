Há Festa no Bombarral

35º Festival do Vinho Português e 25ª Feira Nacional da Pêra Rocha

Está agendada para as 17 horas do próximo dia 10 de Agosto de 2018 a inauguração do 35º Festival do Vinho Português e da 25ª Feira Nacional da Pera Rocha, certame que se vai realizar na Mata Municipal do Bombarral.Dedicado aos dois setores económicos mais importantes do concelho, o certame vai decorrer até dia 15, proporcionando aos visitantes o contacto com várias empresas e entidades ligadas ao setor agrícola, bem como a oportunidade de se deliciar com os sabores da doçaria e da gastronomia regional.Com o mote de recuperar a identidade histórica que caracteriza este certame, remontando às décadas de 60 e 70, as mudanças fazem-se sentir logo à chegada c0m um pórtico que representa as tabernas antigas e as fruteiras. Com um novo dinamismo está também a recuperação da tradição do Pombal, local destinto do passado que reunia os produtores de vinho na apresentação da sua melhor colheita.Também a Feira Nacional de Pera Rocha irá sofrer alterações. Designado Espaço Pera Rocha, este local irá juntar os produtores deste produto único, bem como uma dinamização com um novo palco, "Palco Melro", que irá proporcionar animações diárias.Neste evento vão estar presentes entidades representativas das várias regiões vitivinícolas do país, que ao longo do evento irão dar a provar os seus melhores vinhos, bastando para tal adquirir o copo oficial do certame.Considerando o Bombarral a Capital da Pera Rocha, estarão presentes várias organizações de produtores de Pera Rocha, assim como de diversas empresas que têm vindo a apostar na apresentação de produtos derivados da rainha da fruticultura portuguesa.Como complemento, o evento vai contar com um cartaz de animação que junta alguns dos grandes nomes da música portuguesa da atualidade como é o caso de Marco Rodrigues (dia 11), de Fernando Daniel (dia 14) e dos Amor Electro (dia 15), que irão atuar no Palco das Mata Municipal, tal como a banda de Tributo aos Xutos e Pontapés (dia 10) e da Banda Xeques Orquestra (dia 12).Do cartaz de animação destaque ainda para o concerto da West Europe Orchestra, dia 13 no Anfiteatro Municipal, que se fará acompanhar dos cantores André Sardet, Anabela, João Só e Mafalda Arnauth.Ao longo do evento haverá ainda vários apontamentos musicais no Palco Melro, por onde irão passar o fadista Jorge Ferreira (dia 10), a humorista Rita Leitão (dia 11), o músico Emanuel Casimiro (dia 12), a acordeonista Mariana Henriques (dia 13), o quarteto de Joana Rodrigues (dia 14) e o músico Tahina Rahary (dia 15).A música tradicional portuguesa também faz parte da programação, contando o evento com a participação do Grupo de Música Tradicional Os Cavaquinhos das Gaeiras (dia 11), do Grupo de Concertinas do Oeste (dia 13), do Rancho Folclórico Fazendeiros de Gamelas (dia 13), do Grupo Sons e Soadelas de Arganil (dia 14) e do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares Belo Horizonte, do Salgueiro (dia 15).Ainda neste capítulo, é de salientar a realização de mais uma edição da "80’s Wine and Pear Party", que vai ter lugar no dia 11 nos Claustros do Palácio Gorjão, numa organização do Rotary Club do Bombarral.Entre outras iniciativas, o programa do certame inclui ainda a participação da "Mala de Estórias", no dia 12, assim como do Grupo de Teatro Amador "Os Lendários" e de várias "Estátuas Vivas", que irão animar o evento durantes os seis dias.Integrado no certame, no dia 11, o Teatro Eduardo Brazão irá receber um dos concertos da Semana Internacional de Piano de Óbidos, com os pianistas Rafael Ruiz (Brasil) e Xiaoyu Guo (China). Este será sem dúvida mais um motivo para vir até ao Bombarral.Para o final guardámos o "Espaço Gourmet", onde diariamente vão acontecer show cooking’s com predominância da utilização de pera rocha e aromatizações com vinhos do nosso concelho.Consulte o programa completo do 35º Festival do Vinho Português e 25ª Feira Nacional da Pera Rocha em:Mais informações sobre a CVRL em: