Há mais 7 novos artistas no programa d’O Sol da Caparica!

Pop rock e sons de África impõem o ritmo no Festival O Sol da Caparica

É também no feminino que a nova pop se fará ouvir n’O Sol da Caparica com três novidades importantes: Os Amor Electro de Marisa Liz, Ana Bacalhau e a grande revelação VIA – todas com presença marcada para o dia 18 de agosto - têm muitas novidades para apresentar nos concertos especiais que têm pensados para o nosso festival.



Amor Electro fazem a sua estreia no Sol da Caparica apresentando o mais recente trabalho "IV"

IV é o título do novo trabalho dos Amor Electro, álbum com os temas "Juntos Somos Mais Fortes" e "Espera Por Mim" ou por exemplo a extraordinária versão de "Canção de Embalar" de José Afonso que promete gerar novos hinos para as gargantas coletivas de um país que não se tem cansado de os aplaudir.



A confirmação do novo astro de cabo verde – Djodje - em espetáculo recheado de grandes surpresas!



Djodje, outro nome grande do presente de Cabo Verde, também assegurará um concerto especial: este jovem artista, que é hoje um dos maiores fenómenos do som afro mais pop, levará consigo para o palco grandes convidados surpresa!



Um concerto que ninguém vai querer perder e onde se vai dançar de forma intensa e próxima.

Uma das mais acarinhadas vozes da música portuguesa sobe ao palco d´O Sol da Caparica, em nome próprio Ana Bacalhau tem provado ser capaz de navegar as águas pop nacionais para lá dos Deolinda. Com Nome Próprio, álbum carregado de fantásticas surpresas, de "leve como uma pena" a "Ciúme", "Maria Jorge" ou "A Bacalhau", esta artista afirmou-se como uma das mais queridas vozes da nossa música atual e os públicos, nacionais e internacionais, não lhe têm negado os devidos aplausos.

Via é uma das grandes revelações nacionais do momento!



Há que considerar os novos sons de VIA: a jovem cantora do Porto, licenciada em Ciências Musicais, estudante de piano no Hot Club e finalista do concurso EDP Live Bands é uma das promessas mais evidentes da nossa música.

Para confirmar n’ O Sol da Caparica.



Eletrificante rock com velocidade máxima no festival!

A eletricidade rock será outro dos temperos da riquíssima e fresca salada musical d’O Sol da Caparica. Com os UHF (dia 17 de agosto), Peste & Sida (dia 16) e os Paus (também a 16) em palco, a festa fica mais do que garantida.



Uma história de 4 décadas de uma grande carreira faz-se e comemora-se em palco!

Os UHF são um dos mais históricos e veteranos grupos do nosso país: o grupo liderado pelo carismático António Manuel Ribeiro comemora este ano 4 décadas de uma recheada e vencedora carreira. Com um álbum repleto de versões de José Afonso, os UHF prometem clássicos, muita animação, hinos de todas as gerações e uma incansável dose de rock



Os criadores do eterno hino que dá nome ao festival O Sol da Caparica "voltam ao local do crime"

Peste & Sida: foram eles que fizeram do "aqui vou eu para a Costa, aqui vou eu cheio de pica" uma espécie de hino de toda uma geração, abraçando o lado mais divertido e solto do punk numa carreira que também deu muitos clássicos à nossa memória: de "Carraspana" a "Sol da Caparica" pois claro.



Levam ao nosso festival um concerto especial, recheado de convidados que marcaram presença nas fileiras do grupo ao longo de 30 anos. É obra Quarteto fantástico com "Madeira" de alta qualidade pronta a ser talhada em palco!



PAUS são o grupo que se tem notabilizado dentro e fora de portas e que com Madeira, o seu novíssimo álbum, conseguiram os mais arrebatados elogios da imprensa.



Quem já os viu ao vivo sabe que os PAUS não dão descanso a ninguém. Ainda bem!