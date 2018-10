Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Hello My____ (2018)"

mais recente obra da artista Portuguesa Maria Mergulhao. De 9 a 22 de Novembro

16:47

"Hello My____ (2018)" é o nome da mais recente obra da artista Portuguesa Maria Mergulhao (1993), esta dá o nome à exposicão no Espaço Santa Catarina (9 - 22 Nov) acompanhada por pinturas realizadas este ano em tinta acrílica e spray.



O trabalho de Maria Mergulhao é frontal, os quadros de tamanho geralmente grande têm cores gritantes e revelam palavras ou frases obsessivas e confessionais. A estética destas peças é familiar por associação a técnicas do grafitti, e como tal, também as obras de Maria Mergulhao expoêm temas de carácter social que pertencem à praça pública. Os exageros ("I Am Very Queer" 2018) e repetições ("Feminism, Feminism, Feminism, Feminism" 2018) fazem-nos questionar as afirmações descritas e salientam a ansiedade millennial da afirmação do Eu. Em "Hello My____ (2018)" somos convidados a acabar a frase: Hello my friend/ Hello my lover/ Hello my follower... o que demonstra a permeabilidade de qualquer relação, incluindo a da nossa própria identidade.



Maria Mergulhao nasceu em Lisboa em 1993. Em 2010 mudou-se para Londres com a ambição de dar início a sua carreia como pintora, em 2011 estudou na University for Creative Arts e em 2012 iniciou os seus estudos em Fine Art na Universidade Goldsmiths University of London. Aqui estudou em particular Queer Theory e Feminismo e iniciou o seu interesse para o uso de linguagem em arte contemporânea, poesia e spoken-word. Em 2016 após a sua graduação, mudou-se para Cascais onde vive e trabalha no seu estúdio cor-de-rosa.