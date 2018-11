Iluminar toda a casa de forma mais sustentável

A nova gama de lâmpadas LED do Continente tem casquilhos, tamanhos, watts e lúmens para todos os gostos

Até pode não saber o que são os lúmens ou a quantidade de watts ideal para aquele candeeiro da sala, no entanto há características comuns a todas as BOOST Plus que irão convencer até o menos entendido lá de casa:

Têm aproximadamente 15 000 horas de tempo de vida, o que significa que podem ficar acesas 24 horas por dia, durante quase dois anos;

A classe de eficiência energética varia entre A+ e A++, ou seja, consomem até 85% menos energia para produzir a mesma luz que uma lâmpada tradicional;

Não contêm mercúrio por este ser um metal nocivo para a saúde e para o ambiente;

Acendem imediatamente ao premir o interruptor, logo, já não precisa de esperar às escuras.

A nova coleção BOOST Plus oferece uma grande variedade de lâmpadas, com diferentes voltagens e graus de lúmens. A gama LED Filamentos, com um segmento Vintage e outro Standard de grande formato e normal e a gama LED Standard com formatos esféricos e chama. Dentro destes segmentos, existem diversas opções com casquilhos grossos e finos.

Com esta nova oferta, o Continente reforça a sua aposta na variedade, apresentando alternativas cada vez mais adequadas às exigências dos seus clientes, através de gamas de produtos cada vez mais sustentáveis e amigas do ambiente.