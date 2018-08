INCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO DE MARKETING NO ISG

A proximidade aos alunos e às empresas é uma das principais características do ISG

15:00

Concebido para responder às tendências mais recentes de marketing, a licenciatura em Marketing do ISG |Business & Economics School tem a duração de três anos (seis semestres).Este curso está integrado na oferta formativa do ISG desde 2011. De forma a responder às necessidades das empresas e organizações, o ISG estabeleceu vários mecanismos que permitem aferir quais as matérias e as metodologias de ensino que, por um lado, melhor permitem preparar os alunos e, por outro, corresponder às expetativas e carências encontradas no mercado.O ISG é uma escola que preza pela proximidade ao aluno e às empresas, o que lhe permite oferecer um ensino de excelência, de cariz prático, mas não descurando a solidez dos conhecimentos teóricos. O corpo docente composto por professores experientes, empresários e diretores de empresas, organizações e investigadores permitem que os alunos contatem com diversos pontos de vista e fontes de conhecimento.Na Licenciatura de Marketing do ISG os alunos são incentivados a desenvolver o seu potencial de empreendedorismo e criatividade. Para tal, existe uma transversalidade entre matérias o que permite que os alunos possam desenvolver projetos pessoais ou propostos por empresas ao longo de várias disciplinas.Este curso tem por principal objetivo preparar profissionais e quadros para as funções de Marketing e Comercial, dotando-os de aptidões nas vertentes quantitativa, comportamental e de resolução de problemas necessários ao gestor de Marketing.Ao nível das saídas profissionais, a Licenciatura de Marketing permite aos seus licenciados desenvolver a sua atividade profissional num amplo espectro de áreas como: Diretores de Departamento de Marketing, Gestores de atividades ligadas ao Marketing Estratégico, designadamente: estudos de mercado – análise de oportunidades de negócio em mercados internos e externos – análise e gestão da carteira de clientes – implementação de programas de fidelização de clientes – planeamento de Marketing.Também possibilita desempenhar funções em atividades ligadas ao Marketing Operacional, tais como: análise e gestão do portefólio de produtos – conceção, gestão e implementação de campanhas promocionais e publicitárias – intervenção ao nível da comunicação institucional e imagem da empresa – implementação do negócio em mercados internacionais – gestão dos canais de distribuição – consultoria em Marketing.Tal como os restantes cursos do ISG, a Licenciatura em Marketing reflete a experiência e a reputação de uma instituição que forma quadros superiores de excelência desde 1978. Com base neste contexto, o ISG reúne docentes especializados o que permite que os alunos adquiram conhecimentos sólidos em áreas que vão desde a gestão de marcas ao marketing digital, passando pela publicidade e a comunicação, o preço, a inovação e estratégia de produto, entre muitas outras.Saiba mais sobre este e outros cursos em http://www.isg.pt/