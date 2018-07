INETE – APOSTA NOS JOVENS E ADULTOS

O Inete promove a formação de jovens e adultos ao longo dos últimos quase 30 anos com cursos de qualidade reconhecida.

15:05

Enquanto escola profissional, o INETE detém como principal preocupação a qualidade do ensino prestado nas suas variadas áreas de atuação e especialização. Ao longo destes quase 30 anos apresenta uma elevada taxa de conclusão bem como de prosseguimento de estudos a nível superior, mas fundamentalmente de empregabilidade.É neste sentido que o INETE vai mais longe, apostando numa formação profissional de qualidade, dirigida a ativos ou não ativos, e colocando a sua experiência ao serviço do aumento da qualificação de adultos. Este é um papel de destaque do INETE que, através de uma ampla oferta formativa (Formações Modulares Certificadas e Formação Empresas), garante um aumento das competências necessárias aos profissionais da atualidade.Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo exige-se uma sociedade com uma elevada capacidade de resposta que só pode ser dada através de uma formação qualificada. Desta forma, a formação oferecida pelo INETE foi estruturada tendo por base três eixos basilares: a necessidade, a qualidade e a relação de proximidade com os parceiros.Porque é a formação que está na génese de uma maior competência e competitividade.Conheça todas as oportunidades em https://www.inete.pt