Iniciativa “Leia o Rótulo. Escolha Melhor.” 26 e 27 de maio

Continente e Nestlé ajudam portugueses a entender melhor os rótulos

Os portugueses preocupam-se cada vez mais com a alimentação e com as questões nutricionais dos alimentos que consomem, mas quatro em cada dez não compreendem a informação existente nos rótulos das embalagens. Com o objetivo de alertar o consumidor para a importância da leitura atenta dos rótulos e assim contribuir para a realização de escolhas mais saudáveis, o Continente junta-se à Nestlé, para dinamizar a iniciativa "Leia o Rótulo.Escolha Melhor.".



No fim-de-semana de 26 e 27 de maio*, das 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00, três lojas Continente vão contar com a presença de uma nutricionista da Nestlé que, além de aconselhar e informar os clientes sobre a importância da leitura de rótulos, vai testar os seus conhecimentos sobre o tema, através da Roda "Leia o Rótulo. Escolha Melhor". Aqueles que acertarem em três questões recebem um produto Nestlé.



No dia 26 de maio, a loja Continente do Colombo vai organizar um Peddy Paper (sessões às 10h15, 11h30, 15h30 e 16h45) em que os participantes têm de encontrar um produto Nestlé, cujo rótulo apresente as características que a nutricionista indicar. As crianç as que acompanhem os pais não serão esquecidas. Para além de os poderem ajudar a responder às questões, vão poder colorir fichas sobre "Leia o Rótulo. Escolha Melhor.". No final de cada sessão todos os participantes são premiados com cabazes de produtos Nestlé. Para participar basta fazer a inscrição no site www.nestle.pt/leiaorotulo.



Esta ação, desenvolvida pela Nestlé, vem juntar-se à "Escola Missão Continente", o programa que pretende sensibilizar as gerações mais novas para a importância do consumo consciente: alimentação saudável, origem dos alimentos e compras sustentáveis e também, ao "Semáforo Nutricional", um sistema de informação nutricional, de aplicação voluntária, que o Continente aplica nos seus produtos de marca própria. Este sistema associa um código de três cores, semelhante a um semáforo de trânsito – verde, laranja e vermelho -, à percentagem de DR (Dose de Referência) para quatro nutrientes específicos: gordura, gordura saturada, açúcar e sal, tendo em conta a dose de alimento.



Estas iniciativas vêm demonstrar uma vez mais o esforço contínuo do Continente e da Nestlé em promover uma alimentação saudável junto dos portugueses.



*Lojas com ação "Leia o Rótulo. Escolha Melhor."

Dias 26 e 27 de maio

• Continente Amadora

• Continente Colombo

• Continente Gaia Shopping