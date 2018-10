INSTITUTO DO ANIMAL QUALIFICA NOVAS PROFISSÕES DO MUNDO ANIMAL

Formação de base científica para dog walkers, pet sitters, treinadores e outros

Este mês, o Instituto do Animal alarga a sua oferta formativa para suportar as vocações emergentes na área dos cuidados prestados a animais de companhia.

Nos últimos cinco anos, à semelhança do que acontece em alguns países desenvolvidos, tem proliferado em Portugal a oferta de serviços que visam apoiar os donos na promoção do bem-estar total dos seus animais. Assim nasceram várias profissões. Dog walkers para passear diariamente os cães; pet sitters para tomar conta de cães e gatos, nos seus próprios lares ou em casa destes; treinadores para lhes ensinar boas-maneiras; groomers para pentear, tosquiar e dar banho; e pet táxis para as idas ao médico ou à escola.

Já a formar donos e profissionais veterinários desde 2015, o Instituto do Animal vem agora lançar as bases formativas para que todos estes serviços emergentes possam passar do amadorismo ao profissionalismo. Não basta gostar de animais para ser um bom cuidador. É preciso saber como os animais agem e o que sentem, como lhes incutir regras e obter comportamentos desejados, como evitar situações de stress que são muito penosas para eles, escolher as melhores rotinas, o que fazer em caso de emergência, e muitos outros saberes que ajudam a conferir mais segurança e mais conforto aos bichos.

O Instituto do Animal centra as suas actividades no comportamento e bem-estar animal, sempre na senda de soluções que contribuam para que os animais de estimação estejam seguros e felizes na sociedade (assustadora) dos humanos. É neste âmbito que desenvolve diversos cursos que visam enriquecer com conhecimento e experiência prática as profissões que se estão a expandir.

Alguns dos cursos já disponíveis, com edições a começar este mês:

Educação canina para donos e outros cuidadores

Oito horas intensivas sobre comportamento e bem-estar canino – tudo o que donos e prestadores de serviços devem saber sobre cães – o que sentem, porque agem e reagem de determinada maneira, como aprendem, como prevenir e resolver problemas de ansiedade por solidão, agressividade, reactividade, fobias, etc.

https://institutodoanimal.pt/course/carta-caoducao/

Primeiros socorros e cuidados básicos: cão e gato

Para saber tratar de ferimentos, reagir em caso de acidentes típicos, lidar com intoxicações, choques térmicos, higiene oral, cuidar dos olhos, ouvidos, unhas, etc.

https://institutodoanimal.pt/course/primeiros-socorros/

Treino de obediência à chamada

Onde se aprende a ensinar os cães a vir sempre que são chamados, para garantia da sua própria segurança e a dos outros, (evitando atropelamentos e acidentes, por exemplo).

https://institutodoanimal.pt/course/chamada/

Treino para andar à trela sem puxar

Para aprendizagem de técnicas que conferem conforto tanto ao cão como ao seu condutor e tornam os passeios um exercício saudável de estimulação mental e olfactiva de que os cães tanto precisam.

https://institutodoanimal.pt/course/trela-sem-puxar/

Alimentação e nutrição caninas

Dá a conhecer os diversos sistemas alimentares possíveis – da ração à alimentação natural –, com identificação das respectivas vantagens e desvantagens, para os cuidadores poderem decidir e aconselhar sobre o melhor para cada cão.

https://institutodoanimal.pt/course/nutricao-canina/

Treino de obediência para treinadores

Formação essencial para quem quer ser treinador profissional.

https://institutodoanimal.pt/course/obediencia-treinadores/

Qualquer pessoa com 16 anos ou mais pode frequentar estes cursos. O facto de não ser exigido nível mínimo de escolaridade torna as soluções acessíveis para aquelas pessoas que gostavam de se dedicar aos animais, mas não têm apetência para enveredar pelo ensino superior.