Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intermarché chega a Lordelo

Um investimento de 5 milhões de euros.

00:00

O Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, abriu dia 26 de julho uma nova loja em Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto. A nova loja de 1250 m2 representa um investimento de 5 milhões de euros e vai criar 50 novos postos de trabalho, trazendo assim novo dinamismo à economia da região.



A nova superfície comercial do Intermarché em Lordelo apresenta um conceito de loja inspirado no "mercado tradicional" associado à modernidade, onde a proximidade ao cliente é o foco principal e onde se destacam as áreas de Alimentação Saudável, Garrafeira, Beleza e Pet Food.



Torcato Fernandes, dono da nova loja em Lordelo explica os seus objectivo: "é com um enorme sentimento de orgulho e satisfação que anunciamos a abertura de uma nova loja do Intermarché no concelho de Paredes junto ao Porto. A nova loja em Lordelo traz as marcas exclusivas do Intermarché para a região, mas não só. Na nova loja vamos também privilegiar os produtores e fornecedores locais, de forma a levar os produtos da região até aos nossos clientes. O Intermarché distingue-se pelo seu carácter de proximidade e a nossa loja leva muito a sério este ADN. Queremos que os nossos clientes se sintam em casa no nosso espaço e que seja um ponto de encontro entre familiares, vizinhos e amigos, para isso comprometemo-nos a entregar os melhores produtos aos melhores preços."



Na nova superfície comercial o consumidor poderá usufruir de serviços como: padaria, cafetaria, serviço de restauração/take Away e bomba de combustível.



Sobre o Intermarché

O Intermarché é a primeira insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, atuando há mais de 40 anos por toda a Europa. Em Portugal há mais de 26 anos, o Intermarché conseguiu consolidar a sua experiência no mercado retalhista, contando hoje com 247 pontos de venda, espalhados por mais de 180 concelhos, nos 18 distritos do país.

A estrutura organizacional do Grupo Os Mosqueteiros torna-o distinto, sendo o único Grupo dirigido, diretamente, por empresários independentes, donos e responsáveis pela gestão de cada loja e que beneficiam de um conjunto de estruturas comuns de vendas, logística, direção comercial, desenvolvimento, qualidade, entre outros.

Assim, o Intermarché é uma insígnia constituída por empresas de dimensão humana, baseada na partilha do dia-a-dia com os seus clientes e na adaptação ao ambiente onde estão inseridas, valorizando mercados de proximidade e rapidez na compra.