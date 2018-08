Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intermarché chega ao centro de Lisboa

Nova loja representa um investimento de 3 milhões de euros e cria 40 novos postos de trabalho.

15:45

O Intermarché, insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, abriu no dia 2 de agosto a sua primeira loja no centro de Lisboa. A nova loja, situada no Arco do Cego, representa um investimento de 3 milhões de euros e irá criar 40 novos postos de trabalho. O 246º ponto de venda da insígnia em Portugal terá uma superfície comercial de 750 m2.



Michel Silva, Administrador Responsável de Marketing do Intermarché explica: "É com um forte sentimento de missão cumprida que anunciamos a chegada do Intermarché ao centro da cidade de Lisboa. Vamos continuar nas zonas mais rurais a dar apoio às comunidades que nos fizeram crescer em Portugal. Esta abertura não significa uma mudança na estratégia da insígnia ou um novo posicionamento, significa sim, que queremos responder às necessidades de todos os nossos clientes, inclusive aqueles que passam a maior parte do seu tempo na cidade, mas que procuram os produtos e serviços exclusivos do Intermarché." Acrescentando ainda: "o novo ponto de venda no centro de Lisboa irá permitir uma experiência de compra completa. Na loja os clientes terão acesso às nossas marcas e a uma grande variedade de produtos e frescos de excelente qualidade, mas também poderão fazer as suas compras online e usufruir do nosso serviço de entregas ao domicílio. Teremos disponíveis as duas modalidades para melhor servir o cliente," conclui.



O novo Intermarché apresenta um conceito de loja inspirado no "mercado tradicional" associado à modernidade e inovação dos dias de hoje. Na nova superfície comercial o consumidor poderá usufruir de serviços como: cafetaria, take-away (com diferentes menus diários à base de cozinha tradicional portuguesa) e uma padaria variada com várias fornadas diárias. A nova loja vai ainda disponibilizar compra online e entregas ao domicílio, para melhor servir o cliente citadino.



No mesmo dia em que inaugura a primeira loja no centro de Lisboa o Intermarché abre também uma nova loja em Sesimbra. A nova superfície comercial do distrito de Setúbal conta com 1.100m2 e representa um investimento de 3,5 milhões de euros que irá permitir criar 50 novos postos de trabalho na localidade. Recorde-se que em julho a insígnia inaugurou também uma loja em Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto. Com 1.250m2 a loja do Grande Porto representou um investimento de 5 milhões de euros e permitiu criar 50 novos postos de trabalho. No total a abertura das 3 lojas perfaz um investimento de 11 milhões de euros e vai proporcionar mais de 130 novos postos de trabalho.



De salientar o Intermarché está há 26 anos em Portugal com um posicionamento muito peculiar que se caracteriza por uma forte presença nas zonas mais rurais e uma proximidade à comunidade onde as lojas estão implantadas. Uma proximidade que só é possível por um modelo de negócio único que opera através de uma estrutura composta por empresários independentes, que estão junto das populações, das entidades e das associações locais, gerindo as suas lojas de forma autónoma.



Sobre o Intermarché

O Intermarché é a primeira insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, atuando há mais de 40 anos por toda a Europa. Em Portugal há mais de 26 anos, o Intermarché conseguiu consolidar a sua experiência no mercado retalhista, contando hoje com 249 pontos de venda, espalhados por mais de 180 concelhos, nos 18 distritos do país.

A estrutura organizacional do Grupo Os Mosqueteiros torna-o distinto, sendo o único Grupo dirigido, diretamente, por empresários independentes, donos e responsáveis pela gestão de cada loja e que beneficiam de um conjunto de estruturas comuns de vendas, logística, direção comercial, desenvolvimento, qualidade, entre outros.

Assim, o Intermarché é uma insígnia constituída por empresas de dimensão humana, baseada na partilha do dia-a-dia com os seus clientes e na adaptação ao ambiente onde estão inseridas, valorizando mercados de proximidade e rapidez na compra.