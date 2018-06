MACOLIS apresenta CAMPANHA SOLAR

11:48

A MACOLIS, empresa de Leiria, com filial em Coimbra e em França desde 2013, dando cumprimento aos objetivos e dinâmica comercial a que já habituou os seus parceiros, juntou no passado mês de maio, mais três centenas de profissionais do setor da climatização, das zonas de Leiria/Lisboa/Santarém/Coimbra/Guarda/Viseu/Aveiro em 3 eventos de apresentação da CAMPANHA BAXI SOLAR 2018 – "INVISTA EM SI".

Ano após ano, a adesão a esta temática e modelo de apresentação tem vindo a crescer de interesse e de número de participantes, desenvolvida em parceria com a prestigiada marca BAXI, com a possibilidade de aquisição de um sistema solar térmico desde 30€/mês. O objetivo desta agressiva campanha é continuar a despertar a necessidade para a eficiência energética e assim chegar a um grande leque de pessoas que, até aqui não tinham possibilidades de investir no equipamento, num pais com a privilegiada exposição solar como é Portugal. Adquirir um painéis solares como qualquer outro eletrodoméstico que se tem em casa, agora com a possibilidade de, por um valor residual mensal, ter uma poupança mensal equivalente ao investimento.

A MACOLIS persiste neste percurso diferenciado no mercado da climatização. Continuar o seu trabalho de dedicação ao profissional, ajudando-o a chegar com mais e melhor qualidade ao cliente final, é o caminho para continuar a trajetória de excelência neste percurso de mais de 30 anos de experiência.