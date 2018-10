IPT ABRE HOJE PORTAS

IPT - NOVA INSIGNIA DO GRUPO ENSINUS FOI INAUGURADA HOJE NA GUINÉ-BISSAU

15:51

O Grupo Ensinus, conjunto de organizações empresariais, com mais de 50 anos, inteiramente dedicadas à educação e ao ensino de todos os níveis e graus, desde a educação pré-escolar ao ensino superior, incluindo o ensino e a formação profissional, a consultoria e a investigação aplicada, expandiu a sua atividade para a Guiné Bissau.Hoje, dia 24 de outubro, abre as portas da sua 13ª Instituição, denominada IPT – Instituto das Profissões e Tecnologia, de Ensino Profissional, com a seguinte oferta formativa:· Conservação e Comercialização de Pescado· Eletricidade e Telecomunicações· Inspetor de Pesca Industrial e Artesanal· Mecatrónica· Mecatrónica Automóvel· Receção· Restaurante Bar· Serviços Jurídicos Registos e Notariado· Técnico Controlo de Qualidade Alimentar· Técnico de Auxiliar de Saúde· Técnico de Operador Máquinas Agrícolas· Técnico de Sistemas Saneamento e Tratamento de Águas· Técnico ópticaJá no mercado de Portugal e Moçambique, o Grupo Ensinus está agora, também, na Guiné Bissau.Saiba mais em http://www.ensinus.pt/