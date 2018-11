ISG - APOSTA NA LOGÍSTICA E GESTÃO DE OPERAÇÕES

Instituto Superior de Gestão aposta no curso de Pós-Graduação em Logística e Gestão de Operações

17:33

Devido à sua localização geoestratégica, Portugal apresenta algumas vantagens competitivas na área da logística. Para tal é necessário apostar na formação de quadros superiores, que possam ser capazes de identificar oportunidades e avaliar investimentos no mercado, potenciando o crescimento da economia.

Nesta senda, o Curso de Pós-Graduação em Logística e Gestão de Operações do ISG | Instituto Superior de Gestão (Business & Economics School), procura dotar os formandos de conhecimentos e competências que permitam dar resposta aos desafios estratégicos e táticos que são colocados no mundo de hoje ao longo da Cadeia de Abastecimento.

Com a coordenação científica do Prof. Eng.º Carlos Paz, Docente do ISG, o Curso está previsto arrancar este mês de Novembro, encontrando-se abertas as candidaturas. Com uma duração total de 124 horas, realizar-se-á em horário pós laboral.

ENTIDADES ORGANIZADORAS:

O ISG | Business & Economics School impõe-se, desde 1978, como uma Escola de referência, no contexto do ensino da gestão em Portugal. Foi a primeira Business School surgida em Portugal e destaca-se pelo carácter inovador da sua formação multidisciplinar. Centra a sua actividade numa maior aproximação ao meio empresarial, através de parcerias com Empresas nacionais e estrangeiras, quer ao nível do ensino e da formação graduada e pós-graduada, quer ao nível da formação de executivos. No ISG | Business & Economics School considera-se que a ligação ao mercado empresarial, seja através da formação especializada, seja pela prestação de serviços nas áreas das ciências económicas e empresariais, representa uma mais-valia, que associa o know-how dos seus docentes e investigadores à realidade empresarial, mantendo o enfoque numa componente científica, que se aplica a outras formas de conhecimento, cada vez mais profissionalizantes e focalizadas nas ópticas da investigação científica, incluindo nos contextos da investigação científica aplicada.

Para mais informações:Alexandra de Brito Caetano| Telm. (+ 351) 96 377 28 53E-mail: alexandra.caetano@ensinus.pt