IV Festival do Chocolate de Agualva e Mira Sintra

Agualva e Mira Sintra – Largo da Republica.

17:56

O fim-de-semana mais doce do ano está quase a chegar a Agualva-Cacém.



O chocolate vai invadir, pelo quarto ano consecutivo, o Largo da República, fazendo as delícias dos visitantes, entre sexta-feira dia 22 e domingo, dia 24 de fevereiro.





Como tem vindo a ser habitual, a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra promove mais um Festival do Chocolate mês de fevereiro.

Um dos locais de passagem e mais emblemático da cidade de Agualva-Cacém irá ser o placo de muita animação e muita gulodice. Nesta IV o chocolate será Rei e estarão presentes diversas bancas de venda de produtos ligados a esta matéria-prima que chegou à Europa a partir do séc.XVII.





Os visitantes terão à sua disposição muita doçaria, crepes, bombons, bebidas de chocolate e muito mais. O artesanato também marcará presença, juntamente com a atuação de palhaços e estátuas de chocolate.

Com todas estas razões, comece já a fazer dieta até lá, para desfrutar desta doce iniciativa, sem culpa.



O Festival decorre entre as 18h00 e 22h00 (dia 22), 12h00 e 00h00 (dia 23) e 12h00 e 21h00 (dia 24).