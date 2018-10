Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IX Feira da Caça de Mértola

À Noite do Mercado dedicado à caça na alimentação

17:57

A Câmara Municipal de Mértola promove mais uma sessão de À Noite do Mercado, no próximo dia 23 de outubro, pelas 19h30 horas, no Mercado de Mértola. Este é mais um evento integrado na IX Feira da Caça de Mértola e irá falar da caça na alimentação ao longo da História e das várias formas de integrar este produto local na alimentação quotidiana. À noite do Mercado conta com a participação do professor Cláudio Torres.



A caça é parte integrante da dieta alimentar local e a cozinhar vão estar cozinheiros e cozinheiras locais exímias(os) na preparação de diversos pratos de caça. Como sempre o convite da Câmara Municipal é dirigido à comunidade, para falar sobre alimentos de época, limpos, justos e sãos, numa missiva coletiva para alcançar um futuro alimentar mais sustentável.



Aos participantes é pedido que levem um petisco da época e local para partilhar.