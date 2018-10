Keep Waranty uma App portuguesa que guarda facturas e foi escolhida para o Startupbootbamp

Seleccionada para participar no prestigiado programa de aceleração, um dos dez melhores do mundo pela revista Forbes.

A Icontrends, a startup portuguesa que criou a Keep Warranty, uma aplicação que permite guardar facturas e garantias no "smartphone" e receber notificações quanto aquelas estão prestes a expirar, foi seleccionada para integrar o programa de aceleração FinTech & CyberSecurity da Startupbootcamp em Amsterdão.



Fundada por Romana Ibrahim (na foto), a Icontrends é a única portuguesa que irá participar no prestigiado programa fundado em 2010 na cidade de Copenhaga e que entretanto se espalhou por outras cidades.

Romana Ibrahim e a Keep Warranty estão ambas nomeadas para os Portuguese Women In Tech (PWIT) Awards.