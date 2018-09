Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keep Warranty

Esta é a aplicação que permite guardar todas as suas garantias!

18:24

E se pudesse ter as suas garantias sempre consigo? Mesmo no seu bolso, isto é, no seu telemóvel? A Keep Warranty é uma aplicação grátis para iOS e Android que chegou para facilitar a sua vida quando o problema incide por exemplo; "não sei da garantia do portátil e ele só tem 6 meses".

Em 2017, a Icontrends uma start-up portuguesa, lançou a Keep Warranty que permite não só guardar garantias e faturas numa cloud como também envia notificações quando estas estão prestes a expirar.



A app é prática, fácil de usar e muito útil. O utilizador só precisa de tirar uma fotografia à garantia ou escolher através da sua galeria. Como é uma App com OCR – Optical Character Recognition (versão lançada no passado dia 27 de Setembro), deteta automaticamente os caracteres que são necessários e guia-o para a inserção do documento. Em seguida para uma melhor organização, é só escolher a categoria no qual pertence a sua garantia.



A Keep Warranty tem tido uma evolução extraordinária; vencedora na categoria "Plataformas Web" do concurso nacional de empreendedorismo - Montepio Acredita Portugal. A CEO, Romana Ibrahim está nomeada para "Founder do ano" pela Portuguese Women in Tech. E nos dias 1 a 3 de outubro, a app vai marcar presença no Startupbootcamp - FinTech & CyberSecurity Amsterdam 2019. Um dos 10 melhores programas de aceleração do mundo referenciado na revista Forbes.