KURA leva a Pampilhosa ao rubro na 5ª edição do seaside sunset sessions

Breathe Carolina encerram o festival com vibração máxima

16:44

KURA, Rob Willow e Overule foram os DJs que passaram pelo palco da Praia Fluvial da Pampilhosa da Serra na noite de sexta-feira

Breathe Carolina, Club Banditz e Francisco Cunha encerraram a última noite do Seaside Sunset Sessions 2018



Pampilhosa da Serra, 20 de agosto de 2018 – A 5ª edição do Seaside Sunset Sessions teve, durante o fim de semana, o seu ponto alto com as atuações dos cabeças de cartaz KURA, na sexta-feira, e Breathe Carolina, no sábado. O público compareceu em peso para vibrar com a edição mais concorrida do Seaside Sunset Sessions.



Na noite de sexta-feira, DJ Danrox foi o primeiro a subir ao palco da plataforma sobre o Rio Unhais, fazendo uso do privilégio de ter sido escolhido pela organização como uma das revelações a integrar o elenco do Seaside Sunset Sessions 2018. Seguiu-se Oskar Dj que ainda recebeu a pista pouco preenchida, mas o público foi aderindo facilmente à proposta musical do DJ residente. Rob Willow recebeu um público já bastante animado e proporcionou vários momentos de interação que contaram com adesão massiva.



KURA era a presença mais esperada da noite e, depois de uma introdução com vertente pirotécnica que coloriu os céus do Seaside Sunset Sessions, foi recebido calorosamente pelos festivaleiros que naquela altura vibraram e aderiram à atuação do Dj com muito entusiasmo. Kura confirmou as expetativas e levou o público ao rubro na atuação mais quente da noite. Overule foi o DJ encarregue de fazer as honras da casa e conduzir o público até ao encerrar da noite com um "after hours" bem agitado, que contou com uma afluência de público excecional.



No sábado, as expetativas estavam viradas para Breathe Carolina, a dupla norte-americana chegada a Portugal diretamente de um festival na Finlândia. Mas, a espera ainda seria longa e o público deixou-se levar pelas primeiras atuações da noite: a abrir as hostilidades, esteve o outro DJ revelação, Khamix, que surpreendeu com o seu entusiasmo e energia. Seguiu-se Francisco Cunha que rapidamente foi cativando o público e viu parte do mesmo contagiar toda a assistência com performances mais arrojadas na pista de dança. Com o regresso ao palco de Oskar DJ, que tinha a missão de conduzir o público até à atuação principal da noite, o público já ia mostrando bastante entusiasmo. Seguiu-se o momento de pirotecnia que, à semelhança da noite anterior, voltou a impressionar os festivaleiros e serviu de introdução a Breathe Carolina. A dupla entrou com energia máxima e o público seguiu-os numa atuação que ditou a mudança de ritmo da noite, a comprovar que a espera pela atuação internacional de peso deste festival foi recompensada! Mas, depois da atuação dos norte-americanos, a noite ainda seria longa na companhia dos Club Banditz: A dupla coimbrense, já conhecida dos habituais festivaleiros do Seaside Sunset Sessions, vibrou e fez vibrar, numa atuação digna de encerramento do Festival.



Ao longo dos nove dias de Festival, que teve início a 11 de Agosto e terminou a 19, passaram pelo recinto da Praia Fluvial da Pampilhosa da Serra cerca de 18.500 pessoas.