Lançamento do novo mapa turístico Sintra/Cascais

No próximo dia 19 de Outubro (2018) a SCOTTURB irá lançar o Novo Mapa Turístico Sintra/Cascais

15:57

O Novo Mapa Turístico, bilingue (português/inglês), em formato de bolso desdobrável, apresenta uma imagem inovadora, com destaque, em infografia 3D, para os elementos de maior interesse turístico da região.Para além desta nova forma de representação, o mapa destaca ainda vários circuitos turísticos disponíveis nos concelhos de Sintra e Cascais.Viaje no conforto da SCOTTURB e descubra estes magníficos locais, com o apoio do Novo Mapa Turístico.Disponível nos pontos de venda SCOTTURB e nos postos de turismo, a partir de 19 de Outubro (2018).SCOTTURB: Transportes Públicos Sintra-Cascais-OeirasRua de São Francisco nº 660 Adriana2645-019 Alcabideche