Laskasas Alfragide: O cocktail de reabertura

Com a presença de personalidades como o ator/apresentador Ricardo Pereira, a reabertura da loja foi um sucesso.

Reunindo figuras de todas as esferas públicas da capital, este evento celebrou mais uma etapa nos 15 anos de história do Grupo Laskasas, a reabertura da maior loja da marca na Grande Lisboa.





A Nova Coleção, apresentada em Paris na Maison et Objet, foi o grande destaque do cocktail, com os convidados a conhecerem as peças e ambientes exclusivos da renovada decoração da loja.





Na festa destacou-se também um espaço de produção de estofo onde a Laskasas demonstrou a beleza e atenção ao detalhe da mão-de-obra portuguesa que identifica a marca.









A Laskasas floresceu do berço do mobiliário português como uma marca de decoração única, com a ambição de inovar e trazer a mestria antiga à tecnologia de agora. Década e meia de paixão na decoração, de vontade de fazer mais e melhor.





Somos agora o grupo Laskasas, com 285 colaboradores e 7 empresas. Estofos, serralharia, mobiliário e pequenas obras, passamos a produzir quase tudo o que contém a marca Laskasas e a ser capazes de recriar todos os aspetos de uma casa.









LasKasas – 15 anos de paixão na arte de decorar.