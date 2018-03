Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Laskasas nomeada para prémio em Singapura

A Laskasas marcou presença de 8 a 11 de Março na Singapore Design Week, onde foi nomeada para o “Best Exhibit Award”

11:45

Do outro lado do mundo, a marca portuguesa de mobiliário e decoração pretendeu "deixar-se inspirar e inspirar" os profissionais e o público de Singapura, sob o lema "Created in Portugal. Created by Portugal.".



Nesta feira foram apresentadas peças cuidadosamente fabricadas pelos melhores profissionais do mobiliário nas fábricas Laskasas, num afirmar do ADN de exclusividade e atenção ao detalhe que define a marca.



