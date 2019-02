Lisboa acolhe primeiro workshop em Portugal do projeto ‘BORA Mulheres

Formação profissional e empreendedorismo feminino, em colaboração com a Impact Hub.

17:18

‘BORA Mulheres, novo programa de formação profissional e empreendedorismo, dirigido a mulheres com uma ideia de negócio ou um projecto já em curso, arranca em Lisboa nos próximos dias 9 e 10 de março, nas instalações da Impact HUB.





Inscrição prévia obrigatória em https://pré-inscrição.boramulheres.pt até 07 de março, inclusive.

Este projeto de formação e mentoria é promovido pela Coca-Cola e destina-se a mulheres que querem desenvolver uma ideia de negócio ligada ao setor da alimentação e bebidas. O objetivo deste programa é dotar as participantes de mais competências e fomentar o seu carácter empreendedor.





‘BORA Mulheres consiste num curso intensivo de formação que decorre ao longo de um fim-de-semana, em que as mulheres participantes terão a possibilidade de conhecer técnicas para melhorar as suas capacidades e competências, aprender como é o funcionamento diário de uma empresa e descobrir métodos e técnicas que permitam melhorar e crescer no futuro.





Equipa de profissionais ajudará as participantes a desenvolver projetos empreendedores.





Ana Rita Clara, Isabel Saldanha, Fred Fezas Vital e Jean Philippe Rosier são apenas alguns dos formadores.





Depois de Lisboa, a segunda etapa do ‘BORA Mulheres chega ao Porto no fim- de-semana de 25 e 26 de maio.





Sobre ‘BORA Mulheres





‘BORA Mulheres é um programa de capacitação da Coca-Cola, dirigido a mulheres que queiram desenvolver uma ideia de negócio ligada ao setor da alimentação e bebidas. O projeto integra-se no compromisso global ‘5by20’, em que a Coca-Cola se compromete a empoderar cerca de 5 milhões de mulheres até 2020 em todo o mundo.





‘BORA Mulheres constitui uma oportunidade para desenvolver o talento e as capacidades de trabalho das mulheres através de um programa de formação e mentoria que contribua para o seu desenvolvimento profissional, adaptado aos diferentes objetivos das participantes.





Para além disso, o ‘BORA Mulheres potencia o talento feminino para o empreendedorismo social, o que gera um efeito multiplicador dos projetos postos em marcha no meio em que as mulheres os desenvolvem.





Para que ‘BORA Mulheres se possa converter numa realidade, o projeto contou com a participação da rede internacional de empreendedores da Impact Hub, entidade comprometida com a promoção do desenvolvimento económico e do empreendedorismo, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais.