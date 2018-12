Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Livro Infantil – Mamã, tenho Medo do Fogo!

Lançamento no dia 15 de Dezembro no auditório municipal, Pampilhosa da Serra

15:55

APRESENTAÇÃO

Chamo-me Verónica Marques. Vivo em Pampilhosa da Serra há quase 16 anos!

Vivi os incêndios de 2005 e os de 2017 com circunstâncias diferentes. Em 2005 era solteira

e não tinha filhos e em 2017 estava casada e com duas filhas, uma de 3 e outra de 6 anos

de idade.



Como sou Assistente Social no dia 15 de outubro estava a trabalhar no acolhimento da

população evacuada das aldeias quando percebi que a minha Aldeia também iria ser

atingida por aquele fogo monstruoso! E não conseguia contactar o meu marido! Fiquei em

pânico! Mas perante uma sala cheia de gente tive de me conter e acreditar que tudo iria

correr bem! Acreditar que as minhas filhas estariam bem.... que estariam seguras... que os

meus vizinhos e amigos estariam bem.... Mas aquele fogo era medonho e por momentos

vacilei!! Pensei que quando regressasse à Aldeia iria ver o que não queria ver! Só as 04h00

da manhã consegui ir à Aldeia ( que dista 5 minutos da Vila) para ver das minhas filhas, do

meu marido, da minha gente! Encontrei uma aldeia destruída, o lume ainda queimava e as

pessoas estavam incrédulas por terem sobrevivido àquele Inferno!!



A minha filha, mais velha, essa (!) estava serena e para mim foi um alívio! Bem sei que ela

sofreu! Tinha vivo os incêndios de junho com muita angústia pois tinha-se apercebido das

perdas e viveu o verão todo assustada com a possibilidade do fogo destruir a sua Aldeia!

Nesse dia de outubro, não tinha nem a mãe nem o pai por perto (o pai estava a ajudar a

recolher as pessoas da Aldeia e a proteger alguns bens)!



Seguiram-se dias de muito trabalho... com apoio às famílias vítimas por parte da Autarquia

e de voluntários. Toda esta vivência e dinâmica fez-me pensar que poderia escrever um

livro infantil que contasse a história da minha filha! Que simultaneamente abordasse

valores como a Solidariedade, a Amizade e também os cuidados a ter com o fogo....



Ao partilhar com amigos, as ideias foram crescendo: e se o livro abordasse os heróis reais?

Todos nós fomos heróis naquela noite!! Não só os adultos mas principalmente as

crianças.... aquelas que viveram histórias idênticas às da minha filha? E assim fui dando

asas às palavras... da junção das quais nasceu este projeto: Um livro infantil cujo título é "

Mamã, tenho medo do fogo!".



Com a chancela da Chiado Kids este livro será lançado no próximo dia 15 de dezembro pelas 14h45 em Pampilhosa da Serra, mais concretamente no Auditório Municipal. Será

uma sessão simples e com carácter informar que iniciará com a "hora do conto" seguida de

um momento de apresentação do livro e de uma sessão de autógrafos