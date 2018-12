Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lotaria Clássica do Natal

Anda á roda no dia 26 de Dezembro

19:25

Oferece um prémio no valor de €12.500.000 (valor do 1.º prémio total nas dez séries).

Aposte no maior prémio do ano e habilite-se a ganhar a sorte grande!